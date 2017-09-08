В библиотеке им. Бунина расскажут об «Орловском полесье»

25 октября в 12.00 в областной библиотеке им. И.А. Бунина состоится мероприятие, посвященное Году экологии и особо охраняемым природным территориям — экологический урок «Национальный парк «Орловское полесье».

Об истории создания и деятельности национального парка учащимся расскажет директор «Орловского полесья» Олег Пригоряну. В этот же день состоится показ фильма «Зубры России: прошлое, настоящее, будущее».

Кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимии растений ОГУ им. И.С. Тургенева Людмила Киселева расскажет о памятниках природы Орловской области.

Сотрудники отдела абонемента образовательных услуг организуют книжную выставку «Национальный парк «Орловское полесье» — гордость России». Библиотека им. Бунина приглашает на мероприятие всех желающих.