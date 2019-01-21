В библиотеке им. Пушкина в Орле открылась выставка «Мир роковых пристрастий» (12+)

Выставка — предупреждение «Мир роковых пристрастий» (12+) открылась в эти дни в ЦГБ имени А.С. Пушкина. Это первое мероприятие из новой масштабной программы библиотеки «Молодежь — на волне здоровья».

— Самый «трагический» раздел выставки — фотографии людей искусства, чья жизнь оборвалась в самом расцвете жизненных сил. Среди них — Фредди Меркьюри, Рудольф Нуреев, Владимир Высоцкий, Дмитрий Марьянов, Александр Абдулов, — прокомментировали в пресс-службе библиотеки. — Рассказ о каждом из них еще раз напомнит о цене опасных пристрастий. Актриса Анна Самохина умерла от рака желудка. Как известно, она не могла жить без кофе и сигарет. Сигареты можно увидеть и на её могиле на Смоленском кладбище, особенно, в поминальные дни, — их оставляют многочисленные поклонники этой красивой женщины и замечательной актрисы, знавшие о том, что она курила до последнего дня. Александр Абдулов умер 3 января 2008 года от рака лёгких, вызванного многолетним курением. Болезнь обнаружили очень поздно, и после того, как был поставлен диагноз, актёр прожил совсем недолго. Перед смертью он сказал: «Четыре месяца боли. Я дико устал…». Размещая на выставке эту шокирующую информацию, мы надеемся, что драматические истории из реальной жизни не оставят равнодушными наших молодых читателей и заставят их отказаться от попыток встать на опасную стезю.