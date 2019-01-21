21 января 2019



В библиотеке им. Пушкина в Орле открылась выставка «Мир роковых пристрастий» (12+)

Выставка — предупреждение «Мир роковых пристрастий» (12+) открылась в эти дни в ЦГБ имени А.С. Пушкина. Это первое мероприятие из новой масштабной программы библиотеки «Молодежь — на волне здоровья».

— Самый «трагический» раздел выставки — фотографии людей искусства, чья жизнь оборвалась в самом расцвете жизненных сил. Среди них — Фредди Меркьюри, Рудольф Нуреев, Владимир Высоцкий, Дмитрий Марьянов, Александр Абдулов, — прокомментировали в пресс-службе библиотеки. — Рассказ о каждом из них еще раз напомнит о цене опасных пристрастий. Актриса Анна Самохина умерла от рака желудка. Как известно, она не могла жить без кофе и сигарет. Сигареты можно увидеть и на её могиле на Смоленском кладбище, особенно, в поминальные дни, — их оставляют многочисленные поклонники этой красивой женщины и замечательной актрисы, знавшие о том, что она курила до последнего дня. Александр Абдулов умер 3 января 2008 года от рака лёгких, вызванного многолетним курением. Болезнь обнаружили очень поздно, и после того, как был поставлен диагноз, актёр прожил совсем недолго. Перед смертью он сказал: «Четыре месяца боли. Я дико устал…». Размещая на выставке эту шокирующую информацию, мы надеемся, что драматические истории из реальной жизни не оставят равнодушными наших молодых читателей и заставят их отказаться от попыток встать на опасную стезю.

 

Орловчанку осудили за ложные доносы
С 1 апреля в Орле открывается навигация для маломерных судов
Орловская семья тратит на ЖКУ в среднем по 3,5 тысячи ежемесячно
Опубликовано 21 Янв 2019 в 17:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 71

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"