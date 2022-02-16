В ближайшие дни на Орловщине ожидаются мокрый снег и дождь

С 17 по 19 февраля на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 16 февраля по 21 час 17 февраля на территории области будет облачно, ожидаются небольшие осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно в виде дождя с мокрым снегом, местами гололед, гололедица. Ветер южный 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем 0°С…+5°С.

18 февраля ночью будут умеренные, днем — небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20, днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0°С…+5°С.

19 февраля ночью местами небольшой мокрый снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный ночью 7-12, днем 8-13, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4°С…+1°С, днем 0°С…+5°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности.