В ближайшие дни в Орловской области будет тепло

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области со ссылкой на Орловский гидрометцентр, до 21.00 5 мая на территории региона возможно усиление ветра, местами гроза. Ветер юго-западный, 9-14м/с, при грозе местами порывы до 18 м/с.
06.06.17 ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с. Температура ночью  +8-13, днем + 21-26 градусов.
07.06.17 — переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с.
Температура ночью  +7-12, днем  +21-26 градусов.

 

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Опубликовано 05 Июн 2017 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 36

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