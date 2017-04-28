В ближайшие дни в Орловской области будет тепло

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области со ссылкой на Орловский гидрометцентр, до 21.00 5 мая на территории региона возможно усиление ветра, местами гроза. Ветер юго-западный, 9-14м/с, при грозе местами порывы до 18 м/с.

06.06.17 ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с. Температура ночью +8-13, днем + 21-26 градусов.

07.06.17 — переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с.

Температура ночью +7-12, днем +21-26 градусов.