В ближайшие сутки в Орловской области ожидаются дожди и ветер

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 23 сентября по 21 час 24 сентября на территории области будет облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер южный 8-13, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днём +7°С…+12°С.

ГУ МЧС по Орловской области предупреждает о необходимых мерах предосторожности в связи с неблагоприятной погодой.