23 сентября 2021



В ближайшие сутки в Орловской области ожидаются дожди и ветер

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 23 сентября по 21 час 24 сентября на территории области будет облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер южный 8-13, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днём +7°С…+12°С.
ГУ МЧС по Орловской области предупреждает о необходимых мерах предосторожности в связи с неблагоприятной погодой.

 

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Опубликовано 23 Сен 2021 в 14:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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