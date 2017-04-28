В ближайшие сутки в Орловской области ожидаются грозы

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 15 мая по 21 час 16 мая на территории области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Ветер ночью переменный 3-8 м/с, днем юго-западный с переходом на северо-западный 7-12, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днем +15°С…+20°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.