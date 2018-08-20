В ближайшие сутки в Орловской области — усиление ветра и грозы

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 20 августа по 21 час 21 августа на территории Орловской области ожидается ухудшение погодных условий. Переменная облачность. Местами небольшие дожди, днем в отдельных районах умеренные дожди с грозами. Ветер переменный ночью 2-7, днем 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 24-29°.

Ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы.

Ветер ночью юго-западный 4-9, днем северо-западный 7-12, при грозе местами 14-19 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, днем 23-28°.

В связи с непогодой вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

ГУ МЧС по Орловской области рекомендует соблюдать соответствующие меры предосторожности.