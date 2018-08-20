20 августа 2018



В ближайшие сутки в Орловской области — усиление ветра и грозы

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  с 21 часа 20 августа по 21 час 21 августа на территории Орловской области ожидается ухудшение погодных условий. Переменная облачность. Местами небольшие дожди, днем в отдельных районах умеренные дожди с грозами. Ветер переменный ночью 2-7, днем 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 24-29°.

Ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы.

Ветер ночью юго-западный 4-9, днем северо-западный 7-12, при грозе местами 14-19 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, днем 23-28°.

В связи с непогодой вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

ГУ МЧС по Орловской области рекомендует соблюдать соответствующие меры предосторожности.

 

В Орловской области сменилось руководство двух силовых ведомств
В Орле задержан «гаражный» вор
У жителя Орловской области изъяли более трех тонн этилового спирта
Опубликовано 20 Авг 2018 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"