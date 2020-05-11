11 мая 2020



В ближайшие сутки в Орловской области возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 11 мая по 21 час 12 мая на территории области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13, днём 18-23 градуса тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности.

 

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Опубликовано 11 мая 2020 в 14:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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