В ближайшие сутки в Орловской области возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 11 мая по 21 час 12 мая на территории области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13, днём 18-23 градуса тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности.