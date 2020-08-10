10 августа 2020



В Богдановском доме-интернате обнаружен «групповой» очаг коронавируса

Как сообщает официальный Портал Орловской области, 9 августа в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Урицком районе зарегистрирован очаг с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Заболевание выявлено у медицинских работников, проживающих, а также сотрудников из числа немедицинского персонала.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, под наблюдением ведомства остаются 4 очага с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших – 632. В их числе: больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко,  Орловская областная клиническая больница, Орловская областная психиатрическая больница, Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Кроме того, зарегистрирована заболеваемость COVID-19 в 2-х подразделениях НКМЦ им. З.И. Круглой  (Орловский перинатальный центр, основной корпус), в связи с чем главному врачу медицинской организации выданы Постановления Главного государственного санитарного врача по Орловской области «О введении ограничительных и проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий» и «О временном отстранении от работы».

Также Александр Румянцев сообщил, что на территории Орловской области зарегистрировано 573 домашних очага COVID-19 с общим числом пострадавших 1996, в том числе за последнюю неделю – 29 домашних очагов, с числом пострадавших 53 человека.

 

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Опубликовано 10 Авг 2020 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 56

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