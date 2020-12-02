В бой идет опека

№42 (621) от 2 декабря 2020 г.

27 ноября Следственное управление Следственного комитета по Орловской области сообщило о доследственной проверке, которая проводится по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина по факту изъятия из многодетной семьи несовершеннолетнего ребёнка, страдающего ДЦП, и законности помещения его в психиатрическую больницу. 12-летнего мальчика из семьи изъяли органы опеки и попечительства. Проверка проводится на основании сообщений СМИ.

СК уточняет: «В настоящее время опрашиваются должностные лица, анализируется необходимая документация, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Сюжет о неполной многодетной семье, где отец один воспитывает четырех детей, вышел накануне на телеканале НТВ, и мы сразу узнали героя нескольких наших публикаций – Вадима Полехина, который четыре года назад потерял жену: молодая женщина, не выдержав чиновничьей волокиты и хождений в суды, скончалась от внезапно открывшегося внутреннего кровотечения, спровоцированного внезапно открывшейся язвой желудка. Многодетная мать отстаивала право своего ребенка-инвалида на благоустроенное жильё, чиновники сопротивлялись. Полехин вспоминал: «Наталья приходила и плакала, а потом умерла…».

Напомним, семье предложили квартиру в бывшем общежитии дорожников в поселке Знаменка. Полехины посчитали, что она непригодна для проживания: квартира была сырая, с «глухими» окнами, плесневыми стенами и опасным балконом. Кроме того, она находилась на третьем этаже, что создавало дополнительные трудности для девятилетнего Вани, который мог ходить только при поддержке взрослых. «Мы всего лишь хотим, чтобы в квартире, которая семье положена по закону, не было сырости, плесени, чтобы, заселившись в неё, дети не заболели. Но никто нас не слышит», – говорил Вадим Полехин (на снимке).

О проблемах многодетной семьи написала «Орловская среда», овдовевшего мужчину, который после смерти супруги продолжил отстаивать интересы своей теперь уже неполной семьи, поддержал телеканал НТВ.

На следующий день, 19 марта 2017 года, после выхода в эфир сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, Следственным управлением Следственного комитета по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В администрации Орловской области и администрации Орловского района прошли обыски; были изъяты документы, имеющие отношение к расследуемому делу. «Следователи также намерены расследовать причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи», заявляло СУ СК по Орловской области.

Напомним, Полехин обращался к тогдашнему губернатору Потомскому, но безрезультатно: его ближайший помощник и заместитель Бударин настаивал, что предоставленное семье жилое помещение – благоустроенное жильё, с чем многодетный отец снова не соглашался…

А в конце марта 2017 года «Орловской среде» стало известно, что в дом, где жила семья Вадима Полехина, нагрянула комиссия. Как рассказал Полехин, в составе комиссии были представители полиции, пресс-службы губернатора и телеканала «Первый областной». Визитёры объяснили, что пришли по сигналу некой гражданки, которая обвинила мужчину в употреблении наркотиков и избиении детей.

– Мне показалось, что проверяющие растерялись, увидев нашу семью, чистую квартиру, чистое детское бельё, которое сушилось на балконе, приготовленную для детей еду, – рассказал Полехин. – Они просто извинились и ушли. Что касается журналистов, у меня создалось такое впечатление, что их прислали к нам за сенсацией, но сенсации не получилось…

И всё же терпеливые чиновники дождались своего часа. На днях телеканал НТВ сообщил, что 12-летнего Ваню Полехина, страдающего ДЦП, специалисты отдела опеки забрали из семьи, обвинив отца в нанесении побоев ребенку. Отец не видел сына уже более месяца.

«В постановлении администрации Орла указано: Ваня должен находиться в детском медцентре, однако через сутки его перевели в психиатрическую больницу. Отца к сыну медики не пускают, не разрешают поговорить с ним даже по телефону. Вадим Полехин просит заведующую отделением подвести ребенка хотя бы к окну, чтобы успокоить и дать понять: папа его не бросил, – рассказала журналист НТВ Ольга Чернова. – За этот месяц многодетный отец направил более сорока запросов и жалоб на нарушение прав ребенка. По словам медиков, общение Вани с отцом запретила опека. В администрации города Орла убеждают: не разрешают врачи из-за пандемии коронавируса».

Вадим Полехин рассказал: «Ребенка закалывают препаратом, от которого язык вываливается…».

По словам отца, опека из семьи забирала Ваню с боем, слезы детей и призывы бабушки не травмировать больного ребенка на представителей администрации не действовали. На подмогу они вызвали полицию и медиков, младшие дети до сих пор напуганы, сообщила журналист.

«Мама Вани, Павлика, Лизы и Славы умерла четыре года назад, воспитывать детей помогают сестра и бабушка, – продолжила Ольга Чернова. – Глава семьи работает таксистом, месяц назад купил четырехкомнатную квартиру для детей поближе к школе (Полехин все-таки добился, чтобы квартиру на Знаменке отремонтировали, и после этого ему удалось произвести равноценный обмен. Новая квартира находится в городе, рядом со школой, куда ходят дети. – Прим. «ОС»), копит деньги на ремонт и мебель, но теперь ему нужно доказывать в суде, что он хороший отец, он просит признать действия опеки незаконными и незамедлительно вернуть Ваню домой».

Ситуацию прокомментировал юрист Андрей Лагутков, он убежден, что дело против многодетного отца сфабриковано:

– Многие документы отсутствуют, их позиция ультимативная: что Полехин ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, и что обязательно нужно отобрать ребенка-инвалида. Это не подкрепляется никакими доказательствами.

Как поясняет журналист НТВ, «отдел опеки обратился в суд с требованием лишить Вадима Полехина родительских прав на старшего сына. Все наши вопросы начальник отдела опеки демонстративно проигнорировала. Из искового заявления следует: опека от бабушки узнала, что отец, будучи пьяным, ударил ребенка по голове. Сейчас она опровергает это, признается: наговорила на сына сгоряча. Нервный срыв».

Это подтверждает и сама женщина: «Сына несправедливо лишают родительских прав, как отец он необыкновенный».

«Тем временем полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев ребенку, – сообщает НТВ. – Семья Полехиных стоит на профилактическом учете из-за того, что старшего сына несколько раз задерживали одного ночью на улице. Родные объясняют: Ваня тяжело перенес потерю мамы и уходил из дома на её поиски. Ему нужны психологические помощь и лечение, а не жизнь в детском доме».

«Многодетный отец опасается за здоровье своего ребенка: у Вани больное сердце и слабая психика. Говорит, такая долгая и насильственная изоляция может закончиться трагедией. Жалобы на специалистов отдела опеки направлены в областную прокуратуру и Следственный комитет. Началась проверка», заключили журналисты НТВ.

… В 2017 году Вадим Полехин, рассказывая о визите той самой «комиссии», которая явилась к нему по очередному доносу, показывал нам фотографии своей некогда счастливой семьи:

– Мы всегда были обеспеченной семьей, наши дети всегда ухожены, хорошо одеты, старшего Ванечку «скорректировали», он теперь может ходить. Посмотрите, это Наталья, она у меня красавица была, никогда ничем не болела, посмотрите на фото, разве похожа она на больную женщину? Ни моя жена, ни дети, повторяю, никогда ни в чем не нуждались. Я всегда хорошо зарабатывал. Да наши дети всегда клубнику зимой едят, как без витаминов? А тут пришли проверять «наркомана», который над семьей издевается…

Натальи больше нет; состояние здоровья Вани, которого родители с таким трудом поставили на ноги, сегодня вызывает не вопросы, а большие опасения. Многодетный отец на грани нервного срыва, и неизвестно, какими будут последствия этой новой схватки.

Эта трагическая история, которая уже привела к одной смерти, началась в 2011 году, в тот день, когда администрация Орловского района объявила Полехиным о предстоящем вручении ключей от новой квартиры. Квартиру им не дали, её пришлось добиваться через суд. «Плесневое» жильё на Знаменке им предложили только в 2016 году… Потом были новые суды. В 2020 году дошла очередь до Вани и до его отца – теперь в деле уже не «комиссия» из представителей полиции, пресс-службы Потомского и местного телеканала, как в 2017-м, а администрация города Орла. Кто следующий?

Наталья Зарубина