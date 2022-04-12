В Болхове будут выпускать особопрочные микросхемы

Идея освоить выпуск улучшенных микросхем под шифром «Сонар» появилась на Болховском заводе полупроводниковых приборов в связи с реструктуризацией одного из российских предприятий, которое производит полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы для всех видов радиоэлектронной техники.

«Подобные пертурбации чреваты нарушением сроков поставок на предприятия оборонно-промышленного комплекса и возможным срывом гособоронзаказа. Мы, имея за плечами 50-летний опыт создания подобной продукции, взялись за дело. Вложили в опытно-конструкторскую работу более 20 млн рублей своих средств, — рассказал в интервью местной газете «Болховские куранты» гендиректор предприятия Вячеслав Поярков. — Мотивацией для ускорения работ было то, что закупка зарубежных аналогов исключена из-за введенных санкций».

Специалисты БЗПП смогли сделать микросхемы, превосходящие по качеству аналоги предприятия-партнера: по стойкости к радиационному излучению одного вида — в 4,5 раза, другого — в 9. Это подтверждено испытаниями. Болховские микросхемы под шифром «Сонар» включены в Перечень поставщиков этой продукции для оборонно-промышленного комплекса. На федеральном уровне принято решение принять болховские микросхемы «Сонар» 190-й серии с достигнутыми параметрами по радиационной стойкости.

Потенциал АО «БЗПП» высоко оценило ОАО «Концерн «Созвездие» — разработчик и производитель высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники, предложив сотрудничество. Один договор в рамках этого партнерства болховчане уже выполнили. Идет работа по второму договору. Об этом газете «Болховские куранты» рассказал гендиректор предприятия Вячеслав Поярков.