В Болхове ФАС заступилась за центр соцзащиты

«Болховтеплосети» в 2 раза снизило стоимость услуг по промывке систем отопления после выданного ФАС предупреждения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им поступило заявление от «Областного центра социальной защиты населения». Сотрудники центра рассказали о навязывании ОАО «Болховтеплосети» невыгодных условий договора в части установления завышенной цены на услуги по гидравлическим испытаниям тепловой сети.

По результатам рассмотрения заявления, в отношении общества было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было выдано предупреждение о прекращении ОАО «Болховтеплосети» нарушения антимонопольного законодательства. Обществом был представлен заявителю новый договор на выполнение работ по гидравлическим испытаниям (опрессовке) и промывке системы отопления с условиями, соответствующими действующему законодательству в данной сфере и по стоимости оказанной услуги, которая была снижена почти в 2 раза.

В связи с исполнением предупреждения, комиссия управления прекратила рассмотрение дела в отношении ОАО «Болховтеплосети».