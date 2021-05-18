В Болхове ищут следы древнерусского городища

В Болхове в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» решили разбить «Сад «Городок». Правда, сейчас вместе с подрядчиками на месте работают археологи. Их основная задача − проверить гипотезу краеведа Владимира Неделина о древнерусском городище, которое, по его мнению, находилось именно в этом месте. На объекте уже проведена аэрофотосъемка, отбиты реперные точки, чтобы сделать инструментальный план этой части, которая называется Красной Горой. Также были определены координаты, уточнены границы памятника, сведения о нем, его состоянии. Собранные данные предоставлены в госорган, чтобы правильно разработать раздел проекта по реконструкции объекта.

Напомним, Болхов стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральные субсидии в размере 50 млн рублей на реализацию проекта. Подрядчик ООО «Техспецкомплект» уже демонтировал на объекте оборудование старой детской площадки, прежние малые архитектурные формы, танцплощадку, полностью вырублена поросль по склону холма. Начато обустройство трех пешеходных дорожек, чье местоположение не изменено. Также снято старое асфальтовое покрытие, грунт. Образовавшиеся траншеи засыпаны песком. Завезен щебень, который уложат на песчаную подушку, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.