В Болхове освятили колокола для самой высокой колокольни

Митрополит Орловский и Болховский Антоний после божественной литургии в Георгиевском храме города Болхова совершил чин освящения колоколов для колокольни храма — самой высокой в области. Ее высота составляет 76 метров, сообщили в пресс-службе митрополии.

Митрополит Антоний поздравил горожан со знаменательным событием — появлением новых колоколов. Также митрополит Антоний совершил литию на могиле монаха Мирослава (Дорофеева), долгое время возглавлявшего администрацию Болховского района, ныне покоящегося в склепе Оптина Троицкого Рождества Богородицы женского монастыря, а также посетил гимназию-пансион во имя преподобного Сергия Радонежского.