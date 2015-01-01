В Болхове освятили колокола для самой высокой колокольни

Митрополит Орловский и Болховский Антоний после божественной литургии в Георгиевском храме города Болхова совершил чин освящения колоколов для колокольни храма — самой высокой в области. Ее высота составляет 76 метров, сообщили в пресс-службе митрополии.

Митрополит Антоний поздравил горожан со знаменательным событием — появлением новых колоколов. Также митрополит Антоний совершил литию на могиле монаха Мирослава (Дорофеева), долгое время возглавлявшего администрацию Болховского района, ныне покоящегося в склепе Оптина Троицкого Рождества Богородицы женского монастыря, а также посетил гимназию-пансион во имя преподобного Сергия Радонежского.

 

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Опубликовано 24 Мар 2017 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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