В Болхове отпразднуют собор орловских святых (12+)
Первое празднование собора орловских святых торжественно пройдет в Болхове в среду 8 сентября. Дату этого праздника утвердил священный синод русской православной церкви. Начнется все в 8.30 в Спасо-Преображенском соборе Болхова, где будет совершена божественная литургия, — рассказали в пресс-службе орловской митрополии.
По окончании литургии будет совершен молебен всем орловским святым. Также будут освящены новые рака и сень над мощами священноисповедника Георгия Коссова. В 11 утра будет совершен чин освящения памятника святителю Николаю Чудотворцу, который установлен возле Спасо-Преображенского собора Болхова.
А далее для прихожан ждет праздничный концерт и трапеза.
Напомним, ранее священный синод русской православной церкви благословил совершение 8 сентября празднования собора орловских святых.
В его первоначальный состав вошли:
преподобный Кукша Печерский
священноисповедник Георгий Коссов
священномученик Иоанн Карабанов(внешняя ссылка)
священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы
преподобный Макарий Алтайский
священномученик Серафим (Остроумов)
преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)