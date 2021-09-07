В Болхове отпразднуют собор орловских святых (12+)

Первое празднование собора орловских святых торжественно пройдет в Болхове в среду 8 сентября. Дату этого праздника утвердил священный синод русской православной церкви. Начнется все в 8.30 в Спасо-Преображенском соборе Болхова, где будет совершена божественная литургия, — рассказали в пресс-службе орловской митрополии.

По окончании литургии будет совершен молебен всем орловским святым. Также будут освящены новые рака и сень над мощами священноисповедника Георгия Коссова. В 11 утра будет совершен чин освящения памятника святителю Николаю Чудотворцу, который установлен возле Спасо-Преображенского собора Болхова.

А далее для прихожан ждет праздничный концерт и трапеза.

Напомним, ранее священный синод русской православной церкви благословил совершение 8 сентября празднования собора орловских святых.

В его первоначальный состав вошли:

преподобный Кукша Печерский

священноисповедник Георгий Коссов

священномученик Иоанн Карабанов(внешняя ссылка)

священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы

преподобный Макарий Алтайский

священномученик Серафим (Остроумов)

преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)