В Болхове разработали чудо-батарейку

Руководитель «Болховского завода полупроводниковых приборов» рассказал, что большие надежды предприятие питает в связи с новой разработкой — бета-вольтаическим источником питания. Он способен десятилетиями вырабатывать электроэнергию за счет преобразования энергии бета-распада. Болховский источник питания по своим характеристикам превосходит американский аналог. Срок действия зарубежного — 12 лет, болховского — 26, сила тока американского — 6 наноампер, отечественного — 10 наноампер.

В мае прошлого года на завод приезжала большая делегация Росатома, ознакомилась с этой разработкой. Сейчас на предприятии отрабатывается опытный образец изделия. Если испытания пройдут успешно, в чем разработчики не сомневаются, АО «БЗПП» станет вторым в мире производителем этой продукции, — рассказали в пресс-службе облправительства.