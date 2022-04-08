8 апреля 2022



В Болхове разработали чудо-батарейку

Руководитель «Болховского завода полупроводниковых приборов» рассказал, что большие надежды предприятие питает в связи с новой разработкой — бета-вольтаическим источником питания. Он способен десятилетиями вырабатывать электроэнергию за счет преобразования энергии бета-распада. Болховский источник питания по своим характеристикам превосходит американский аналог. Срок действия зарубежного — 12 лет, болховского — 26, сила тока американского — 6 наноампер, отечественного — 10 наноампер.

В мае прошлого года на завод приезжала большая делегация Росатома, ознакомилась с этой разработкой. Сейчас на предприятии отрабатывается опытный образец изделия. Если испытания пройдут успешно, в чем разработчики не сомневаются, АО «БЗПП» станет вторым в мире производителем этой продукции, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 08 Апр 2022 в 16:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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