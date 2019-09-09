9 сентября 2019



В Болхове состоится фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза» (6+)

21 сентября в болховском фестивале колокольного искусства и музыки примут участие звонари из Москвы, Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля, Мурома.

Мероприятие начнется в 8.30 с Божественной литургии, которую митрополит Орловский и Болховский Тихон в совершит в Спасо-Преображенском соборе.

В 11.00 колокольная и концертная программа фестиваля откроется музыкальным флешмобом, в котором могут участвовать все гости праздника — для этого необходимо с собой захватить маленький колокольчик.

Зрителей ждут увлекательные представления от лучших творческих коллективов региона, в том числе Орловского губернаторского симфонического оркестра, Орловского театра кукол, фольклорных и танцевальных коллективов.

На городской площади будут работать многочисленные площадки. Дети смогут попробовать себя в роли зодчих на мастер-классе от Школы юного архитектора. Каждый сможет оценить вкус «Милославского хлеба» по рецепту 17 века. По старинному городу будет организован веломаршрут с предоставлением велосипедов и велоснаряжения. Орловские казаки продемонстрируют искусство владения оружием, а также познакомят всех желающих с казачьим бытом.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классе по колокольному звону на передвижной звоннице.

Кульминацией фестиваля станет уникальный одновременный 3D-звон трех главных болховских колоколен.

На протяжении всего дня в городе будут работать аттракционы и уличные кафе.

Вход свободный.

 

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Опубликовано 09 Сен 2019 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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