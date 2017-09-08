В Болхове в пожаре погибла женщина

21 ноября 2017 поздним вечером в  Болхове произошло возгорание жилого дома, в котором проживала женщина пенсионного возраста. В результате пожара дом выгорел изнутри, сгорела и обрушилась кровля. После тушения пожара при разборе завалов обнаружено тело 57-летней хозяйки дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, предварительно установлено, что женщина злоупотребляла спиртными напитками, свет в доме был отключен, для освещения и обогрева использовались самодельные устройства.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 22 Ноя 2017 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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