В Болховском микрорайоне простроят школу

В 2023 году в Болховском микрорайоне Орловского муниципального округа начнется строительство школы, — сообщает канала «Орловская ласточка». В рамках нацпроекта «Образование» с 2023 года планируется строительство школы на 1 225 мест в Болховском микрорайоне (деревня Жилина). Финансирование на 2023-2024 гг. составит 887 млн рублей. Администрацией Орловского муниципального округа заключен контракт с ЗАО «ГОРПРОЕКТ». Завершение работ по проектированию объекта запланировано до 1 августа 2022 года.