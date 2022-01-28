28 января 2022



В Болховском микрорайоне простроят школу

В 2023 году в Болховском микрорайоне Орловского муниципального округа начнется строительство школы, — сообщает канала «Орловская ласточка». В рамках нацпроекта «Образование» с 2023 года планируется строительство школы на 1 225 мест в Болховском микрорайоне (деревня Жилина). Финансирование на 2023-2024 гг. составит 887 млн рублей. Администрацией Орловского муниципального округа заключен контракт с ЗАО «ГОРПРОЕКТ». Завершение работ по проектированию объекта запланировано до 1 августа 2022 года.

 

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Опубликовано 28 Янв 2022 в 20:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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