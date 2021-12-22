22 декабря 2021



В Болховском районе нашли останки 30 человеческих тел. Предположительно это мирные граждане, расстрелянные во время войны

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по факту обнаружения в городе Болхове Орловской области человеческих костных останков проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 16 декабря 2021 года при производстве земляных работ на территории Болховского завода полупроводниковых приборов в котловане на глубине свыше 2 метров в отвалах грунта рабочие обнаружили человеческие костные останки.

Обнаружены и изъяты фрагменты тридцати человеческих скелетных останков с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на причинение потерпевшим насильственной смерти общеопасным способом, предположительно, во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В настоящее время назначены необходимые судебно-медицинские и генетические экспертизы в целях установления давности и точных причин смерти погибших.

Оккупация Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, было убито свыше 80 тысяч мирных жителей — женщин, детей  и стариков.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 22 Дек 2021 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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