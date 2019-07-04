4 июля 2019



В Болховском районе уничтожили более 300 кг дикорастущей конопли

Сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Болховскому району обнаружили на участке общей площадью 150 квадратных метров наркосодержащие растения без признаков культивации.

Полицейские направили предписание об уничтожении растений в адрес администрации сельского поселения, на территории которого был выявлен очаг их произрастания.

Болховские полицейские вместе с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в составе специально организованной комиссии выехали к участку. Дикорастущую коноплю – 1500 растений — уничтожили при помощи спецтехники. Общий вес растений составил 330 килограммов, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

Мусор. Нет.
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Опубликовано 04 Июл 2019 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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