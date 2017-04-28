В больницах Орловской области за семь лет «оптимизировали» 1026 мест

Оптимизация больничных коек в Орловской области с 2010 по 2016 год привела к существенному сокращению оказания медицинской помощи с 8018 мест до 6992. Только за рассматриваемый период в больницах стало меньше на 1026 коек. А если перевести в проценты — то ликвидировано более 12% коек. Такие данные опубликованы на сайте «Орелстата».

Самая ужасающая картина по строчкам оказания помощи женщинам. Так, если в 2010 году на Орловщине насчитывалось 332 гинекологические койки, то уже в 2016 их осталось 230 — падение на треть! Аналогичная ситуация и по строке коек для беременных женщин — сокращение с 476 до 322 — опять же на треть!

Учитывая, что население Орловской области вымирает ускоренными темпами, логично было бы смотреть не на абсолютные цифры, а на число коек на каждые 10 000 населения. Но и тут, увы, скорость сокращение больничных мест опережает темпы вымирания — если в 2010-ом на каждые десять тысяч орловцев приходилось по 102,1 койки, то в 2016-ом этот показатель упал до 92,6.

Поскольку наркомания все увереннее завоевывает наш регион, можно было бы предположить, что хоть наркологические койки не будут оптимизированы. Но нет — сокращение и по этой строке составило с 185 до 172.

Рост отмечается лишь по двум строкам. Во-первых, это онкология. Здесь число коек выросло с 220 до 231. И, во-вторых, это койки в дневных стационарах — тут практически двукратный рост — с 714 до 1587 мест. Так что если заболеете, готовьтесь к ежедневным походам в стационар и в летнюю жару, и в зимнюю стужу, и в осеннюю слякоть.