8 февраля 2022



В больнице Боткина запускают новую кислородную станцию

Плановый объем подачи составит две тонны в сутки. Кислород будет использоваться для лечения тяжелых случаев заболевания. Станция, которая начнет работу уже в феврале, снизит многолетнюю зависимость больницы от поставок баллонного кислорода.

ТГ-канал «Телеграммы из Орла» сообщил, что на закупку трех кислородных концентраторов было выделено почти 100 млн рублей: в БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина» (2 ед.), в БУЗ ОО «Ливенская центральная районная больница» (1 ед.). Поставка остальных двух концентраторов в соответствии с контрактами планируется до 31 мая 2022 года.

 

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Опубликовано 08 Фев 2022 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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