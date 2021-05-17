В больницу скорой помощи купят два стационарных криогенных резервуара газификации кислорода

В больницу скорой медицинской помощи закупают два стационарных криогенных резервуара газификации кислорода с массой заполнения до 40 тыс. кг. Сейчас хирургический корпус лечебного учреждения работает на кислороде, который производит кислородная станция на базе двух имевшихся компрессоров ASK 27 (2009 года выпуска).

Благодаря новому оборудованию кислородом дополнительно обеспечат сначала хирургическое отделение, а затем другие корпуса. Кроме того, запланирован капитальный ремонт трубопроводной системы медицинского кислородоснабжения, — рассказали в пресс-службе облправитеьства.