9 марта 2022



В «Бунинке» расскажут об орловских монастырях (12+)

В Бунинской библиотеке будет работать книжно-документальная выставка «Церкви и монастыри города Орла на страницах местных изданий». Открытие состоится 14 марта при поддержке и участии Орловской митрополии. В программе запланировано юбилейное выступление мужского хора Богоявленского собора Орла, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Презентация пройдет в рамках Дня православной книги, девизом которого стали слова патриарха Кирилла: «Праздник призван помочь, как можно большему числу людей осмыслить значение православной книги и через это осознание стать более взыскательными и разборчивыми читателями, заботящимися о том, чтобы истинные знания наполнили ум и сердце». В мероприятии примут участие историки, краеведы, преподаватели и студенты орловских вузов. Начало презентации в 12.00.

 

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Опубликовано 09 Мар 2022 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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