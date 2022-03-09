В «Бунинке» расскажут об орловских монастырях (12+)

В Бунинской библиотеке будет работать книжно-документальная выставка «Церкви и монастыри города Орла на страницах местных изданий». Открытие состоится 14 марта при поддержке и участии Орловской митрополии. В программе запланировано юбилейное выступление мужского хора Богоявленского собора Орла, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Презентация пройдет в рамках Дня православной книги, девизом которого стали слова патриарха Кирилла: «Праздник призван помочь, как можно большему числу людей осмыслить значение православной книги и через это осознание стать более взыскательными и разборчивыми читателями, заботящимися о том, чтобы истинные знания наполнили ум и сердце». В мероприятии примут участие историки, краеведы, преподаватели и студенты орловских вузов. Начало презентации в 12.00.