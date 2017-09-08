В бюро медико-социальной экспертизы открылся пункт клиентской службы ПФР

В Орловской области более 60 тысяч инвалидов получают различные выплаты по линии Пенсионного фонда. Ни для кого не секрет, что данная категория граждан нуждается в особом внимании со стороны учреждений, оказывающих госуслуги. Одним из шагов в этом направлении стало открытие пункта клиентской службы ПФР на базе Бюро медико-социальной экспертизы в Орле. Новыми возможностями воспользовались уже более 400 человек.

— Еще на этапе записи на освидетельствование в Бюро медико-социальной экспертизы гражданин получает специальную памятку, – рассказала начальник отдела ПФР Анна Елисеева. – В этой памятке указано, какие документы гражданину необходимо иметь при себе, чтобы сразу после прохождения медико-социальной экспертизы он мог обратиться в пункт клиентской службы ПФР за необходимыми услугами: проконсультироваться по тем или иным вопросам, подать документы на назначение пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты и др.

С открытием пункта клиентской службы ПФР в бюро МСЭ для людей, оформляющих инвалидность, процедура получения государственных услуг значительно упростилась.

— Важно отметить, что специалисты ПФР на территории МСЭ работают по принципу экстерриториальности, – говорит Анна Елисеева. – То есть получить здесь государственные услуги может любой гражданин, независимо от того, в каком районе области он прописан и проживает фактически.

Кроме того, пресс-служба ПФР напоминает, что услуги, входящие в компетенцию Пенсионного фонда, граждане с ограниченными возможностями могут получать, не посещая клиентские службы, а воспользовавшись электронными сервисами на сайте ПФР (pfrf.ru). Чтобы пользоваться электронными сервисами на сайте ПФР в полном объеме, гражданину необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Подтвердить учетную запись в ЕСИА, а также полностью пройти регистрацию в системе можно в любой клиентской службе ПФР.

Специалисты, работающие в пункте клиентской службы на территории Бюро медико-социальной экспертизы, готовы не только помочь гражданам пройти регистрацию в ЕСИА, но и подробно разъяснить, какие именно возможности и преимущества дают электронные сервисы на сайте ПФР, а также показать, как ими пользоваться.