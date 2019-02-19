19 февраля 2019



В частном секторе Орла появятся дополнительные места для сбора отходов

Администрация города Орла работает с жителями по вопросу организации мест сбора отходов. Поступило уже порядка 15 устных заявок от жителей по организации таких мест. В частности, отработан ряд заявок жителей частного сектора Железнодорожного района, до 20 февраля будут определены места сбора для нескольких улиц периферии Советского района. По всем поступающим заявкам, устным и письменным, формируются комиссии. Затем информация передается в адрес регоператора ООО УК «Зеленая роща» для дальнейшего обслуживания определенных мест накопления мусоровозной техникой. В большинстве случаев будет введен почасовой сбор ТКО, так как на некоторых территориях контейнерные площадки не были предусмотрены, рассказал на рабочем совещании замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил до 20 марта рассмотреть все заявки по оборудованию мест сбора ТКО контейнерными площадками, а затем, совместно с главами районных администраций, внести коррективы в программу «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел», в 2019-2021 годах». Сейчас программа предполагает оборудование и ремонт всего 57 площадок, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 19 Фев 2019 в 16:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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