20 февраля 2019



В частном секторе Орла все еще налаживают вывоз мусора

Больше контейнерных площадок или вывоз мусорных мешков по графику? Эту дилемму обсуждали сегодня, 20 февраля на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству орловского горсовета.

Заместитель руководителя управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов рассказал депутатам, участились обращения жителей частного сектора в администрацию о местах вывоза мусора. Поэтому планируется расширить практику вывоза мусора по графику. При ограниченном финансировании этот «мешковый» способ вывоза мусора позволяет не тратиться на оборудование новых контейнерных площадок.

У депутатов комитета оказалась другая позиция. «Себестоимость вывоза мешкового мусора втрое выше контейнерного. Мы таким образом заложим жителям „бомбу замедленного действия“ в виде тарифов», — сказал председатель комитета Владимир Букалов.

Депутат Сергей Себякин так же считает, что администрация должна находить возможность для оборудования дополнительных контейнерных площадок. «Люди вынесли свои мешки раньше графика или произошла заминка с вывозом, собаки мусор по всей улице растащат», — отмечает Себякин. В результате обсуждения комитет рекомендовал администрации определить и представить на рассмотрение в горсовет необходимый объём финансирования для установки контейнерных площадок — сообщили в пресс-службе горсовета.

 

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Опубликовано 20 Фев 2019 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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