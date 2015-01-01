В областной детской больнице открыли отделение реабилитации

Кинезотерапия, эрготерапия, войтотерапия, механотерапия, массаж, лечебная физкультура — для реализации всех этих направлений медицинской реабилитации в новом корпусе научно-клинического центра (бывшая областная детская больница) отдали целый этаж. А всё необходимое оборудование для открытия и работы отделения закупил спонсор — объём вложенных средств превысил два с половиной миллиона.

За полгода отделение получило: мягкие модули, многофункциональные мячи, шведские стенки с профилактором Евминова, тренажёры Гросса и Мотомед, динамические вертикализаторы, ортезы, утяжелители, костюмы Гравистат, канадские опорные трости, тренажёры для детей разных возрастов… Список оборудования внушителен. Все эти средства для реабилитации будут служить одной цели — возвращению детей к максимально полноценной жизни.

— Реабилитация является крайне важным моментом в лечении пациентов. У детей очень высокий реабилитационный потенциал, поэтому здесь главное — вовремя начать лечение, — рассказал главный врач НКМЦ им. З.И.Круглой Алексей Медведев.

Процесс реабилитации — творческий и индивидуальный, уверены специалисты. Главное — подойти к нему всесторонне, и суметь подобрать каждому пациенту свою методику. Для этого в отделении будут работать специалисты различных профилей: инструкторы лечебной физкультуры, массажисты, психологи, психиатры, преподаватели-дефектологи, эрготерапевты, специалисты по социальной адаптации, а также квалифицированные врачи-неврологи и многие другие, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

 

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Опубликовано 21 Апр 2017 в 11:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 13

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