3 ноября 2020



В день рождения трамвая “рогатые” появились в мобильном приложении для пассажиров

Ровно 122 года назад первый трамвай появился на улицах Орла. И в день рождения орловское ТТП получило необычный подарок — теперь трамваи появились и на сайте bus57.ru, а также в приложении для смартфйонов. Как рассказали в группе БАС57, чтобы трамваи начали отображаться в приложении «Умный транспорт», необходимо обновить город, нажав кнопку МЕНЮ и шестеренку в верхнем правом углу.

Кстати, пока подключено всего несколько машин, поэтому на карте будет отображаться менее половины от реально работающих на линии трамваев. Но все ходовые троллейбусы уже оборудованы ГЛОНАССом и так же отображаются на bus57.ru и в приложении.

 

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Опубликовано 03 Ноя 2020 в 18:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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