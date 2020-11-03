В день рождения трамвая “рогатые” появились в мобильном приложении для пассажиров

Ровно 122 года назад первый трамвай появился на улицах Орла. И в день рождения орловское ТТП получило необычный подарок — теперь трамваи появились и на сайте bus57.ru, а также в приложении для смартфйонов. Как рассказали в группе БАС57, чтобы трамваи начали отображаться в приложении «Умный транспорт», необходимо обновить город, нажав кнопку МЕНЮ и шестеренку в верхнем правом углу.

Кстати, пока подключено всего несколько машин, поэтому на карте будет отображаться менее половины от реально работающих на линии трамваев. Но все ходовые троллейбусы уже оборудованы ГЛОНАССом и так же отображаются на bus57.ru и в приложении.