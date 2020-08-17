В День знаний в школьных линейках смогут участвовать не более 50 человек

Как сообщает официальный Портал Орловской области, соответствующее решение принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области.

Областному департаменту образования поручено предусмотреть формат проведения школьных линеек 1 сентября 2020 года с соблюдением установленных норм социальной дистанции, исключающий одновременное нахождение на ограниченной территории более 50 человек.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента образования Орловской области, Владимир Агибалов, при хорошей погоде школьные линейки пройдут на открытой территории, при плохой – в помещениях спортзалов. «В любом случае общая численность участников линейки не должна превышать 50 человек, с учетом соблюдения социальной дистанции. Общешкольных линеек не будет. Линейки рекомендовано проводить в различное время. Для первоклассников и одиннадцатиклассников это мероприятие наиболее значимо. Формат проведения линеек будет детально определен по каждой школе», — пояснил Агибалов.