10 апреля 2019



В дендропарке ВНИИСПК зацвели первоцветы

Первоцветами, как правило, называют подснежники, пролески и примулу. Они уже зацвели и радуют посетителей дендрария. Но не всем известно, что в это же время распускаются цветы на некоторых древесных растениях. Принято считать, что из древесных растений первыми зацветают форзиция и миндаль. Но это произойдет лишь в начале мая. Поэтому хочется отметить некоторые виды деревьев, которые распускаются в первые, солнечные дни апреля.

Клен сахаристый, клен красный и лещина древовидная (орех медвежий) – это самые первые растения, одаривающие природу своим цветением в первые весенние дни начала апреля. У Лещины при первом потеплении соцветия начинают постепенно распускаться и вытягиваться в длину. В этот период при малейшем прикосновении к соцветиям можно увидеть небольшое облако мельчайшей пыльцы. Опыление этих деревьев происходит благодаря ветру. Клены притягивают к своим цветкам всегда большое количество пчел. Цветки красноватые или зеленоватые. Крылатки крупные, крылья растопырены под острым углом.

Совсем скоро распустятся молодые листочки, поэтому приглашаем на экскурсию, насладиться красотами весны в нашем дендрарии. Экскурсия состоится в это воскресенье в 9 часов утра. Все подробности — на сайте ВНИИСПК.

 

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Опубликовано 10 Апр 2019 в 17:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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