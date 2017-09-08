В деревне Нижняя Лужна убрали свалку и оборудовали три контейнерные площадки

Только вмешательство прокуратуры помогло жителям деревни Нижняя Лужна избавиться от свалки и обзавестись цивилизованным контейнерами для сбора мусора. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, началось все с обращения жителей Орловского района. По изложенным в письме фактам была проведена проверка, которая показала, что региональным департаментом строительства, ТЭК и ЖКХ а также администрацией Неполодского сельского поселения надлежащим образом не исполняются полномочия по организации сбора, вывоза ТКО, а также по ликвидации и предупреждению образования несанкционированных свалок.

На месте выяснилось, что Нижней Лужне в необходимом количестве не установлены контейнеры для сбора отходов, надлежащим образом не оборудованы контейнерные площадки. Для защиты прав граждан природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском, чтобы обязать облдепаратмент и сельские власти обустроить контейнерные площадки и начать регулярно вывозить отходы, а заодно и ликвидировать несанкционированную свалку. Что характерно, ответчики обжаловали решение суда первой инстанции, но и суд второй инстанции встал на сторону жителей. По сообщению пресс-службы прокуратуры, несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов в Нижней Лужне ликвидирована. В деревне обустроены три дополнительные контейнерные площадки, на которые приобретены и установлены контейнеры.