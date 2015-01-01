В детской больнице начали лечить движением

В отделении реабилитации НКМЦ начали применять методику PNF-терапии, то есть лечить движением. Методику разработали в 40-50 годах прошлого столетия в США. Сегодня PNF-терапия получила уверенное распространение во многих странах. Особенно успешно её применяют в реабилитации пациентов с ДЦП, — пояснили в пресс-службе НКМЦ.

— В руках умелого реабилитолога мануальная терапия становится эффективным методом восстановления ребенка с ДЦП. Методика PNF включает более сотни упражнений, направленных на различные части тела и группы мышц. Выполняя определённые упражнения, пациент при помощи специалиста включает мышечные группы. При этом работаешь на руке, а включается нога, или работаешь на ноге, а включается рука, живот и голова. В этой методике есть определенные принципы работы, которые заставляют включить слабо функционирующие конечности. При этом работа идёт в паре «пациент-доктор». Если методика левит-терапии разрешает работать почти с любыми детьми при любом диагнозе, то в этой методике от пациента требуется исполнение небольших врачебных инструкций: дави, прижимай, поднимай. Понимая эти три слова, пациент может работать, — рассказала Екатерина Омельченко, заведующая отделением медицинской реабилитации.

 

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Опубликовано 10 Апр 2018 в 17:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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