В детской больнице пациентам пропишут мороженое для выздоровления

В орловской детской больнице «НКМЦ) появился специалист, который разработает новое меню для пациентов. В частности, среди интересных задумок — идея с белковым мороженым для пациентов онкогематологического отделения. Такое дают детям в центре Димы Рогачёва. Холодное лакомство содержит максимально возможное количество белка и очень полезно для пациентов.

Пока же диетологу предстоит разработать и сформировать для клиники меню нового поколения — сбалансированный рацион, в котором будут все необходимые для здоровой жизни вещества — пояснили в пресс-службе НКМЦ.

— Специальность диетолога намного более востребована, чем это может показаться. Работая в центре здоровья, где мы проводили комплексное обследование детей, я пришла к выводу, что среди них лишь единицы умеют есть. У современных детей либо дефицит каких-либо макро- и микронутриентов, либо избыток в питании. Ещё одна проблема наших детей в том, что они не умеют жевать. Они не умеют жевать мясо, грызть морковку. Они привыкли, что им до полутора-двух лет готовят пищу в блендере. Поэтому дети не умеют и не хотят жевать. Многие даже мясо едят только в котлетах или пельменях. Последствия этого вам могут наглядно продемонстрировать челюстно-лицевые хирурги: у таких детей неправильный прикус, вследствие этого зубы растут неправильно, и неправильно развивается челюсть, — рассказала диетолог НКМЦ Ирина Дубровская.

Массовый потребитель к диетологу, в первую очередь, стремится для того, чтобы решить проблемы с лишним весом. В клинике у врача этой специальности круг работы куда шире. Ежедневно в стационаре центра проходит лечение более семисот человек. Они завтракают, полдничают, обедают, ужинают здесь, в больничных стенах. При этом меню, которое получают пациенты, в последний раз корректировали в конце 80-х годов прошлого столетия. Диетолог призван эту ситуацию изменить.

— Сегодня диетолог в клинике — это не просто толстая тётя в засаленном халате, которая сидит на пищеблоке и пишет меню, единообразное для всех. Сегодня задача диетолога — разрабатывать рацион для каждого отделения, а зачастую и для каждого ребёнка. Человек в 21 веке — это личность со своими предпочтениями, в том числе, пищевыми. Также среди пациентов участились аллергические реакции и негативная реакция организма на определенную пищу. То есть мы уже говорим не о «не хочу, не буду», а «можно или нельзя». Под каждого ребёнка в клинике, конечно, подстроиться нереально, но, в любом случае, меню восьмидесятых годов сегодня не актуально, — отметила Ирина Дубровская.

Сегодня в режиме питания детей вступило в силу такое понятие, как функциональные продукты — это продукты с изученным составом, которые вполне понятно влияют на организм человека. В их список входят смеси для нутритивной поддержки, энтерального и парентерального питания, а также лечебного питания. Опираясь на все новшества в питании и рекомендации института питания, диетолог совместно с шеф-поваром постараются создать новое меню для пациентов. Сделать это планируется в течение следующих двух лет.

— Это работа не одного дня, это длительный процесс. Здесь мы будем опираться и на финансовые возможности клиники, и на новые реалии. Дети сейчас стали всё более выборочны в еде, рынок пищевой продукции нам предлагает очень большой ассортимент. Легче будет разработать новое меню, чем вносить изменения в существующее. Помимо подсчитывания калорий, белков, жиров и углеводов нужно улучшать и органолептические свойства (вкус и внешний вид) готовых блюд. У нас есть очень много идей, которые хотелось бы воплотить, — рассказала Ирина Дубровская.