В Детской больнице показали, как заново учат ходить пациентов после травм

В отделении медицинской реабилитации НКМЦ (областной детской больницы) каждый четвертый пациент занимается на тренажёре для ходьбы — «Имитрон». Основное преимущество Имитрона — полное воспроизведение процесса ходьбы. С помощью рук пациент приводит в действие механизм, который двигает нижние конечности.



В результате получается пассивная проработка мышц и суставов ног, тренировка мышц верхнего плечевого пояса, спины и живота, общее повышение тонуса. Как рассказали в группе отделения в ВК, тренажёр вырабатывает моторную привычку держать ноги правильно. Поэтому Имитрон можно использовать и для ходячих детей (которым нужно правильно поставить паттерн ходьбы, вынос носка, сгибание колена) и для проведения кардиотренировки.

Благодаря спонсору этот тренажёр есть в отделении во всех размерах. Первый размер Имитрона предназначен для невысоких детей (возрастом от 6-7 лет). Второй — для высоких ребят (обычно — подростков).

Видео со страницы «Отделение медицинской реабилитации НКМЦ»