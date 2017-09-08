В детской больнице развивают мануальную терапию

Мануальная терапия, как способ лечения позвоночника и суставов с помощью ручного воздействия, известна ещё со времён древних народов. Уже в 5-м веке до н. э. Гиппократ называл мануальное воздействие рахитотерапией и успешно лечил многие заболевания позвоночника и суставов. Мануальная терапия имеет одно большое преимущество перед остальными методами — это физиологически естественный способ лечения, поэтому считается наиболее безопасным для пациента.

Методику мануальной, или как её иначе называют, Левит-терапии (в честь её основателя чешского невролога и педагога Карла Левита), заведующая отделением реабилитации НКМЦ Екатерина Омельченко осваивала на курсах Международной академии медицинской реабилитации. Преподавала на них магистр физиотерапии из Польши — Алина Войчеховская.

— Мануальная методика Левит-терапии — третья по популярности после Войта- и Бобат-терапии. Это методика мягкого воздействия на фасции тела: повздошные, спинные, подошвенные, шейные и другие. Она оказывает рефлекторное воздействие на весь организм. Воздействуешь на ноги, а выпрямляется спина. Воздействуешь на глаза, а лучше ходят ноги. Это не шарлатанство и не шаманство, методика научно обоснована. Изменения происходят за счет наличия специальных фасциально-мышечных цепочек, — пояснила заведующая отделением реабилитации НКМЦ Екатерина Омельченко.

В качестве эффективности методики заведующая отделением показала фото пациентки, с которой они провели всего три занятия. Терапия помогла снять гипертонус в патологических мышцах. После занятий девочка заметно выпрямилась за счёт своих собственных мышц. Мама подтверждает эффект: ребёнок стал меньше сутулиться. Девочка удивлена не меньше. Говорит, теперь сидеть, согнув спину, не получается.

Как и случае с любой другой реабилитационной методикой, чтобы не потерять эффект, такая терапия требуется регулярно. Но можно и достичь определенного результата и сделать перерыв, а затем делать поддерживающую терапию.

— Левит-терапия эффективна не только в коррекции позвоночника. Любые функциональные нарушения, даже у здорового человека, в организме можно поправить этой мануальной методикой: это и головные боли, и боли в шее, и нарушения осанки, которые приводят к болевым ощущениям в теле. У детей с ДЦП Левит-терапия снижает тонус мышц, уменьшает спастику. В сочетании с Войта-терапией можно достигать потрясающих результатов в приобретении новых навыков пациента: улучшения ползанья, ходьбы, вставания и так далее, — пояснила Екатерина Омельченко.

Левит-терапия — это первая ступень обучения. Всего заведующая отделением намерена пройти три. Второй станет методика кинезио-тейпирования — реабилитация с помощью наложения специальных эластичных пластырей на участки тела, подверженных травмам и заболеваниям. Благодаря тейпам можно сохранить достигнутый реабилитационный эффект. Третьей ступенью станет обучение Войта-терапии и помощь детям с ДЦП. Завершит курс изучение методики Бобат-терапии и исправление сколиозов, — рассказали в пресс-службе НКМЦ.