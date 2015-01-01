В детской больнице в Орле появился тренажёр Гросса

Устанавливать уникальный тренажёр, который уже более тридцати лет успешно используется для реабилитации детей-инвалидов, в орловскую клинику приехал лично эстонский изобретатель Юхан Гросс. Он привёз местным специалистам собственную методику занятий на тренажёре и провёл для них мастер-класс, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

Четырёхкратный чемпион Эстонии по фигурному катанию, шестикратный чемпион мира по зимнему виндсёрфингу, в 70-х Юхан Гросс использовал приспособление для тренировки фигуристов, дабы отточить мастерство прыжков и других сложных элементов. А уже в начале 90-х совместно с братом запатентовал тренажёр для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и стали внедрять его в медицинскую практику.

— Это успешная технология двигательной реабилитации детей с диагнозом «детский церебральный паралич». Аппарат приучает пациента к вертикальному положению: ребёнок учится заново ориентироваться в пространстве, координировать свои движения. Главная цель тренажёра — повысить двигательную активность, а это самое необходимое для успешной реабилитации, — пояснил создатель тренажёра Юхан Гросс.

При этом о молниеносном успехе речь не идёт. Работа с тренажёром должна быть постоянной. Создатель тренажёра даже рекомендует устанавливать своё детище в игровые комнаты, чтобы ребёнок после тренировки не садился в кресло, а продолжал игровую деятельность в вертикальном положении.

— Этот тренажёр многофункционален и подойдёт детям любого возраста. В основном, он будет предназначен для реабилитации детей с ДЦП, но на занятия мы будем привлекать пациентов и с ортопедической патологией. Думаю, ребятам тренажёр понравится. Дети любят качели, а тренажёр позволяет им реабилитироваться в игре: прыгать, балансировать, — — рассказала заведующая реабилитационным отделением Екатерина Омельченко.

Тренажёр обеспечивает вертикальное положение тела пациентам даже с тяжёлыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Поэтому вертикализация облегчает работу и тренерам. У них высвобождаются руки, и остаётся больше сил на реабилитационную работу с ребёнком.