В детской больнице в Орле появился тренажёр Гросса

Устанавливать уникальный тренажёр, который уже более тридцати лет успешно используется для реабилитации детей-инвалидов, в орловскую клинику приехал лично эстонский изобретатель Юхан Гросс. Он привёз местным специалистам собственную методику занятий на тренажёре и провёл для них мастер-класс, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

Четырёхкратный чемпион Эстонии по фигурному катанию, шестикратный чемпион мира по зимнему виндсёрфингу, в 70-х Юхан Гросс использовал приспособление для тренировки фигуристов, дабы отточить мастерство прыжков и других сложных элементов. А уже в начале 90-х совместно с братом запатентовал тренажёр для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и стали внедрять его в медицинскую практику.

— Это успешная технология двигательной реабилитации детей с диагнозом «детский церебральный паралич». Аппарат приучает пациента к вертикальному положению: ребёнок учится заново ориентироваться в пространстве, координировать свои движения. Главная цель тренажёра — повысить двигательную активность, а это самое необходимое для успешной реабилитации, — пояснил создатель тренажёра Юхан Гросс.

При этом о молниеносном успехе речь не идёт. Работа с тренажёром должна быть постоянной. Создатель тренажёра даже рекомендует устанавливать своё детище в игровые комнаты, чтобы ребёнок после тренировки не садился в кресло, а продолжал игровую деятельность в вертикальном положении.

— Этот тренажёр многофункционален и подойдёт детям любого возраста. В основном, он будет предназначен для реабилитации детей с ДЦП, но на занятия мы будем привлекать пациентов и с ортопедической патологией. Думаю, ребятам тренажёр понравится. Дети любят качели, а тренажёр позволяет им реабилитироваться в игре: прыгать, балансировать, — — рассказала заведующая реабилитационным отделением Екатерина Омельченко.

Тренажёр обеспечивает вертикальное положение тела пациентам даже с тяжёлыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Поэтому вертикализация облегчает работу и тренерам. У них высвобождаются руки, и остаётся больше сил на реабилитационную работу с ребёнком.

 

Лица нашего города
В Орле состоялась презентация проекта «Меценаты русской провинции»
Пропавшие восьмиклассники найдены в развлекательном комплексе в Орле
Опубликовано 11 Апр 2017 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"