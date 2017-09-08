В детской больнице восстановят бассейн

В субботу волонтёры НКМЦ имени З. И. Круглой начали работы по разбору старой чаши бассейна от строительного мусора. Ровно 40 лет назад в тогда ещё детской больнице города Орла был построен бассейн. Он находился на цокольном этаже последнего построенного в советские годы хирургического корпуса. Поскольку строительство проходило ударными темпами, бассейн сделали на весьма примитивном уровне: запитан он был от общегородского водопровода, системы очистки практически не было, и для обеззараживания воду приходилось хлорировать. Тем не менее занятия для детей в нем проходили долгое время — около двадцати лет. Ровно до тех пор, пока системы водоснабжения и очистки пришли в негодность. В начале 90-х о ремонте даже не вспоминали. Бассейн функционировать перестал. Нехватка места и придание больнице статуса областной диктовали необходимость расширения. Во время капитального ремонта в 2011-12 годах бассейн решено было ликвидировать. Так, на его месте сделали зал лечебной физкультуры. Место водолечебницы заняли массажные кабинеты.

В 2016 году после сдачи параклинического корпуса открылись сразу два отделения реабилитации. Залы для лечебной физкультуры получают просторное место в новом корпусе. Сегодня для полноценного курса реабилитации части пациентов будут необходимы занятия в бассейне. Для этого решено было заняться его восстановлением. Бассейн вернётся на своё прежнее место, где и открывался в 1976 году, — на цокольный этаж хирургического корпуса. Для его работы нужна современная система вентиляции и водоочистки.

В планах клиники — организация двух бассейнов. Один большой будет предназначен для детей от семи лет и старше с глубиной более метра. Второй мини-бассейн с неглубокой чашей будет предназначен для детей от рождения.

— До того момента, как было принято решение засыпать эту чашу бассейна, она стояла лет восемь пустой. Денег на восстановление тогда не предполагалось, а площади помещения разумно было использовать для залов лечебной физкультуры. Теперь мы возвращаемся к его восстановлению. Первый шаг — это самое важное. В стенах клиники приятных процедур не так много, поэтому бассейн станет приятным исключением из правил для наших пациентов, — обратился к волонтёрам главный врач НКМЦ Алексей Медведев.

— Небольшим, но крепким коллективом мы положили начало очень важному делу: с глубины двух метров через небольшое отверстие были подняты БОЛЕЕ ДВУХСОТ мешков со строительным мусором, часть проржавевшей системы коммуникации, многочисленные доски и камни, и даже найдены некоторые реликвии. Огромное спасибо ребятам, сделавшим эту огромную работу! Надеемся, что на следующих встречах число ударников труда будет только возрастать! — подытожил первый день работ координатор волонтёрского отряда Денис Хлусов.

Вторая часть похода к завалам старого бассейна состоится в этот четверг — 23 ноября. Всех желающих помочь процессу ждут к 14 часам. Приходить можно и позже назначенного времени, работы хватит на всех. От волонтёров требуется лишь рабочая одежда и нужный настрой.