В детской школе искусств имени Кабалевского пройдет День открытых дверей (12+)

В воскресенье, 24 марта, в 12.00 Орловская детская школа искусств имени Д. Б. Кабалевского приглашает орловцев на День открытых дверей (12+).

В ходе мероприятия гостям предоставится возможность пообщаться с администрацией школы, руководителями отделений по различным видам искусства, преподавателями, учениками и выпускниками школы, а также узнать, какие образовательные программы предлагаются для обучения и развития учащихся разного возраста.

В программе Дня открытых дверей планируются концерт-презентация разных специализаций детской школы искусств и выставка работ учащихся отделений живописи, декоративно-прикладного творчества, фото и видео-творчества.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 41-06-00, 41-77-99

По информации пресс-службы администрации Орла