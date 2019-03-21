21 марта 2019



В детской школе искусств имени Кабалевского пройдет День открытых дверей (12+)

В воскресенье, 24 марта, в 12.00 Орловская детская школа искусств имени Д. Б. Кабалевского приглашает орловцев на День открытых дверей (12+).

В ходе мероприятия гостям предоставится возможность пообщаться с администрацией школы, руководителями отделений по различным видам искусства, преподавателями, учениками и выпускниками школы, а также узнать, какие образовательные программы предлагаются для обучения и развития учащихся разного возраста.

В программе Дня открытых дверей планируются концерт-презентация разных специализаций детской школы искусств и выставка работ учащихся отделений живописи, декоративно-прикладного творчества, фото и видео-творчества.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 41-06-00, 41-77-99

По информации пресс-службы администрации Орла

 

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Опубликовано 21 Мар 2019 в 14:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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