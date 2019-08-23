23 августа 2019



В Детском парке Орла пройдет праздник безопасности (6+)

В Детском парке города Орла 1 сентября юным орловцам напомнят о правилах безопасности. Подобные праздники, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, проходят в Детском парке регулярно. Вот и в этот раз в парк придут орловские пожарные и спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и студенты-добровольцы регионального отделения РОССОЮЗСПАСа. Вместе с коллективом Детского парка мальчишкам и девчонкам, вернувшимся с продолжительных летних каникул, напомнят основные правила безопасности, проведут творческие и познавательные мастер-классы. Начало в 12.00 около сухого фонтана. Как заверили в пресс-службе МЧС, проходящие в парке ремонтные работы не помешают празднику — территория сухого фонтана за пределами стройки.

 

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Опубликовано 23 Авг 2019 в 15:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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