В Детском парке Орла пройдет праздник безопасности (6+)

В Детском парке города Орла 1 сентября юным орловцам напомнят о правилах безопасности. Подобные праздники, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, проходят в Детском парке регулярно. Вот и в этот раз в парк придут орловские пожарные и спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и студенты-добровольцы регионального отделения РОССОЮЗСПАСа. Вместе с коллективом Детского парка мальчишкам и девчонкам, вернувшимся с продолжительных летних каникул, напомнят основные правила безопасности, проведут творческие и познавательные мастер-классы. Начало в 12.00 около сухого фонтана. Как заверили в пресс-службе МЧС, проходящие в парке ремонтные работы не помешают празднику — территория сухого фонтана за пределами стройки.