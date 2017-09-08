В Детском парке Орла прописался черно-бурый лис

В группе Детского парка в сети ВК появилось сообщение о новом питомце — «Орловское полесье» подарило серебристо-черного лиса. При этом у новосела пока нет имени и подписчиков группы попросили найти кличку для нового питомца. Кстати, кроме лиса недавно зоовыставку пополнил полоз Яша.

Напомним, в парке в вольере на берегу Орлика уже содержатся несколько обычных лис, пара канюков и енотовидные собаки. Большую часть дня животные спят и не видны посетителям, зато во время кормежки заметно активизируются. В частности, лисы показывают чудеса акробатики, с легкостью забираясь по проволочной сетке под крышу своего вольера.

В Северной Америке чернобурые лисы живут в дикой природе и знакомы многим орловцам по рассказу Сентон-Томпсона «Домино». В Канаде чернобурки составляют более 8 % популяции обыкновенной лисицы. Кстати животные-меланисты (полностью черные), в отличие от альбиносов, прекрасно чувствуют себя в природе. Что же касается лис, то в Советском Союзе был проведен уникальный эксперимент по приручению лис. Была выведена порода совершенно дружелюбных к человеку животных. Правда, в ходе селекции лисы почему-то сменили свой обычный окрас на пегий. Желающим побольше узнать о лисах, советуем посмотреть 49-ый выпуск передачи Жени Тимоновой «Все как у зверей».

 

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Опубликовано 01 Дек 2017 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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