В Детском парке поставят тренажёры

В зоне воркаута продолжается монтаж спортивных тренажёров. Всего в Детском парке планируется установить 36 объектов для занятия спортом. Тренажёры будут пригодны и для маломобильных групп населения. Для безопасных занятий под ними оборудуют прорезиненное покрытие. За сохранностью оборудования следят видеокамеры.

Помимо зоны для занятия спортом в 2021 году здесь установят металлические ограждения на Фестивальной площадке, посадят кустарник на склоне возле памятника им. И.А. Бунину, оснастят освещение вдоль пер. Почтового и дополнительные опоры освещения в районе Малой эстрады и Фестивальной площадки, здание администрации Детского парка и ливневую канализацию отремонтируют, а зоовыставка переедет в здание у подножия памятника И.А. Бунину.

Все эти работы будут выполнены до 31 июля 2021 года подрядной организацией ООО «Техспецкомплект». Стоимость — 88,8 млн рублей, — рассказали в пресс-службе городской администрации.