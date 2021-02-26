26 февраля 2021



В Детском парке поставят тренажёры

В зоне воркаута продолжается монтаж спортивных тренажёров. Всего в Детском парке планируется установить 36 объектов для занятия спортом. Тренажёры будут пригодны и для  маломобильных групп населения. Для безопасных занятий под ними оборудуют прорезиненное покрытие. За сохранностью оборудования следят видеокамеры.

Помимо зоны для занятия спортом в 2021 году здесь установят металлические ограждения на Фестивальной площадке, посадят кустарник на склоне возле памятника им. И.А. Бунину, оснастят освещение вдоль пер. Почтового и дополнительные опоры освещения в районе Малой эстрады и Фестивальной площадки, здание администрации Детского парка и ливневую канализацию отремонтируют, а зоовыставка переедет в здание у подножия памятника И.А. Бунину.

Все эти работы будут выполнены до 31 июля 2021 года подрядной организацией ООО «Техспецкомплект». Стоимость — 88,8 млн рублей, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

 

Орловцы задолжали банкам почти три миллиарда рублей
Полицейские разыскали водителя, скрывшегося с места ДТП в Орле
В Орловском районе в пруду утонул мужчина
Опубликовано 26 Фев 2021 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"