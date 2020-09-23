23 сентября 2020



В Детском парке установят 32 камеры видеонаблюдения

Как сообщает администрация города Орла, средства видеофиксации будут установлены на территории парка до конца сентября. Работы в рамках муниципального контракта выполнит ООО «Техспецкомплект».

Детский парк открылся для посетителей 7 сентября, и уже есть информация о поломке оборудования, предназначенного для детей. Предполагается, что система видеонаблюдения поможет в поиске нарушителей и остановит вандалов.

Напомним, общественная территория благоустраивалась в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

 

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Опубликовано 23 Сен 2020 в 13:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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