В Детском парке установят 32 камеры видеонаблюдения

Как сообщает администрация города Орла, средства видеофиксации будут установлены на территории парка до конца сентября. Работы в рамках муниципального контракта выполнит ООО «Техспецкомплект».

Детский парк открылся для посетителей 7 сентября, и уже есть информация о поломке оборудования, предназначенного для детей. Предполагается, что система видеонаблюдения поможет в поиске нарушителей и остановит вандалов.

Напомним, общественная территория благоустраивалась в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».