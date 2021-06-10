10 июня 2021



В Детском парке в Орле появилась спортплощадка

В Детском парке в Орле возле Центральной спасательной станции появилась спортплощадка, здесь установлены 23 тренажёра и 26 турников. За сохранностью оборудования «следят» видеокамеры.

Для удобства в спортивной зоне размещены два стенда: изображения каждого снаряда и описание, также можно посмотреть видеообзоры, наведя камеру смартфона на QR-код.

-Мы положили специальное прорезиненное покрытие. Оно травмобезопасно. Кроме того, отремонтирован лестничный сход, ведущий к зоне воркаута, а также обустроен пандус для удобства маломобильных граждан, — прокомментировал ход работ Максим Ионов, представитель компании ООО «Техспецкомплект».

Подрядчик приступил к ремонтным работам в административном здании Детского парка и к реконструкции лестничных сходов.

Напомним, комплексное благоустройство Детского парка продолжается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

 

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Опубликовано 10 Июн 2021 в 11:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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