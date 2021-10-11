В Дмитровском районе в пожаре погиб 45-летний мужчина

В ночь на 9 октября в Дмитровском районе Орловской области в пожаре погиб 45-летний мужчина.

Возгорание произошло в жилом доме; дом выгорел изнутри, после локализации возгорания было обнаружено тело проживавшего там мужчины.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК по Орловской области.