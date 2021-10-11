11 октября 2021



В Дмитровском районе в пожаре погиб 45-летний мужчина

В ночь на 9 октября в Дмитровском районе Орловской области в пожаре погиб 45-летний мужчина.

Возгорание произошло в жилом доме;  дом выгорел изнутри, после локализации возгорания было обнаружено тело проживавшего там мужчины.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Окт 2021 в 16:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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