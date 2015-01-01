В дни школьных каникул ГИБДД по Орловской области проводит «Декаду безопасности детей»

С 30 декабря по 9 января Госавтоинспекция Орловской области традиционно проводит «Декаду безопасности детей». Главная цель этой акции – профилактика детского травматизма на дорогах. Для этого сотрудниками ГИБДД будет усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, особое внимание будет уделено перевозке детей в салоне автомобиля, а также организованным перевозкам групп детей.

За 12 месяцев этого года в Орловской области зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 125 детей получили травмы, 4 погибли. Для сравнения — за 12 месяцев 2015 года в результате ДТП 141 ребенок ранен, 4 погибли, информирует пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

В Госавтоинспекции напоминают, чтобы каникулы были счастливыми и радостными, необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на скользкой дороге, следить за тем, чтобы игры детей на улице были безопасными.

 

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Опубликовано 30 Дек 2016 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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