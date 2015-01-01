В долговой яме все спокойно

Максим Брунов

Газета «Труд»,

№019, 24 Марта 2017г.

Губернатора Потомского погубят лихие цифры, взятые с неба

Вот уж чего-чего, а уверенности в себе и в своих руководящих талантах Вадиму Потомскому, губернатору Орловской области, не занимать. Вот только куда эти таланты направлены? Создается впечатление, что его главная задача на сегодняшний день не развитие региона, а создание у руководства страны и у жителей Орловщины иллюзии того, что во вверенном ему регионе нет никаких проблем, а все экономические показатели день ото дня растут и колосятся. В область хлынули (или вот-вот хлынут) инвестиции, вовсю работают новые заводы. А президентская выборная кампания 2018 года будет проведена при высочайшей явке, да и в результатах ее нет никаких сомнений. Откуда такая уверенность?

Вот и комментируя вызов в Москву на семинар-совещание для губернаторов, Потомский не смог отойти от менторского тона: «В администрацию президента пришла новая команда с новыми подходами, поэтому мне интересно послушать, что там будет, какие будут предложения. Что касается выборных процессов, то я тоже не вижу тут никаких острых углов, возможно, потому что у нас в регионе все спокойно». Если перевести это на человеческий язык, то соратник Зюганова говорит: «Ну пусть там новая команда в АП поговорит, а мы послушаем. У нас-то проблем нет…» А действительно ли все так хорошо на Орловщине в области финансов, экономики, инвестиций, безработицы и выплат зарплат бюджетникам? Действительно ли губернатору удалось все тучи развести руками?

Беспросветная статистика

В стародавние времена понятие «долговая яма» существовало не только в переносном смысле — в эту самую яму действительно бросали незадачливых должников. Сейчас все гуманнее, Вадима Потомского в нее едва ли бросят. Хотя очевидно, что он вместе с вверенной ему Орловщиной уже находится в глубокой долговой яме. Зависимость области от заимствований к началу 2017-го достигла беспрецедентного уровня: госдолг вырос до 15,8 млрд рублей.

Все, что общими усилиями зарабатывает регион, едва покрывает сумму кредитных обязательств. Вдобавок на обслуживание долга ежегодно нужен еще почти 1 млрд рублей. Темп роста долговой нагрузки на бюджет составляет 118,9% — один из самых высоких в ЦФО показателей. За время правления товарища Потомского на Орловщине госзаймы бюджета увеличились почти вдвое. Только за прошлый год регион залез в долги еще на 8,4 млрд рублей и заявил о планах взять в кредит дополнительно 5 млрд. Сейчас, в 2017 году, был инициирован выпуск облигаций внутреннего займа еще на 5 млрд рублей.

От нынешней закредитованности области, когда берутся новые кредиты, чтобы обслуживать взятые ранее обязательства, до дефолта — один шаг. И вполне возможно, что под руководством губернатора-коммуниста он будет сделан. А пока, по его уверениям, на дне ямы все тихо и спокойно. Так, может, как говаривали герои в популярной бандитской киносаге, «не мы такие — жизнь такая»? И столь беспросветная картина характерна для всех российских регионов?

Как бы ни ругали статистику, но она все же дает достаточно объективную картину развития экономики в краях и областях. Так вот, несмотря на регулярные заявления губернатора Потомского о «неуклонном развитии», по данным Росстата, Орловская область отнесена к группе регионов с наихудшей ситуацией в экономике. Спад зафиксирован в четырех из пяти секторов. По итогам 2016 года по индексу промышленного производства она занимает предпоследнее место по Центральному федеральному округу (98,1%), по индексу обрабатывающих производств показатель составил 96,7%. Это прямое доказательство того, что объемы производства не растут, а падают, что номенклатура сворачивается, а кадровая проблема становится все острее.

А что же другие области в Центральном округе, как там у них с цифрами? Если брать в среднем, то по ЦФО рост производства составил 104,6%, а по обрабатывающим отраслям — 105,3%. То есть соседние регионы с их индексами промышленного развития в 108-112% обогнали Орловскую область — и, похоже, уже навсегда.

В чем же причины такого отставания? Они на поверхности, если вспомнить, что период нахождения у власти товарища Потомского ознаменовался исчезновением с производственной карты области заводов «ОРЛЭКС», «Дормаш», «Этанол», «Кристалл», «Алроса-Орел» и многих других. Крупнейший налогоплательщик завод Coca-Cola в 2016 году закрыл ряд цехов. В январе 2017 производство напитков в регионе сократилось в пять раз. Во столько же упали объемы текстильной индустрии. Рухнула областная типография с госпакетом акций, объем полиграфической деятельности сократился на 42%. Вдвое снизились отгрузки металлоизделий, мебели и иных традиционных для Орловской области видов продукции.

Заповедник для «единственных поставщиков»

И снова обратимся к цифрам. Объем работ в строительстве в 2016-м достиг минимума за десятилетие — 20,3 млрд рублей. Падение за год составило 12,6%. Здесь самое время вспомнить, как губернатор Потомский расхваливал строительный сектор Орловщины (а заодно и себя любимого) перед президентом России летом 2014 года. «По строительному сектору мы в ЦФО занимаем первое место по количеству вводимого жилья, то есть превысили показатели прошлого года на 48,7% и такими темпами идем дальше:» Ну и к чему пришли?

Сейчас, по сообщению Орелстата, регион в глубоком минусе. В 2016 году в Орловской области в эксплуатацию введены 5064 квартиры общей площадью 351,3 тысячи кв. метров, что на 26,7% меньше, чем в предыдущем году. А ввод жилья в январе 2017 года (всего 6 тысяч кв. метров) к прошлогоднему январю составил лишь 18%. Что там докладывал Потомский президенту насчет темпов?

Когда говорят о причинах провалов в экономике Орловской области, то всегда вспоминают о новой «системе управления и распределения», созданной при губернаторе Потомском. Самые прибыльные подряды «совершенно законным путем» получают поставщики услуг с Северо-Запада и из столицы. Любопытно, что аукционы и конкурсы часто организуются таким образом, что подрядчик-победитель оказывается в гордом одиночестве, выступая единственным участником. Опыт здесь накоплен большой, а вот деятельность этих «единственных» приносит весьма невзрачные плоды. Только во время строительства объектов к 450-летию Орла (оно отмечалось в августе 2016 года), по данным УМВД по Орловской области, было похищено более 1 млрд рублей. Для Орловской области, поверьте, это очень большая цифра. Но это только вершина айсберга. Ведь деньги не крали под покровом ночи. Чиновники обладминистрации подписывали договоры и акты, принимали процентовки и счета, проводили экспертизу, давали команды на проводки из бюджета. И все это делалось под губернаторским руководством. Самое интересное, что областная прокуратура упорно игнорирует любую информацию о монопольном получении подрядов заезжими фирмами, особенно из Северо-Западного региона.

Как один губернатор всю Европу накормил

Не лучше обстоят дела и с громогласными аграрными обещаниями Вадима Потомского, данными в 2014 и 2015 годах президенту и премьеру. Помнится, в августе 2014-го член ЦК КПРФ заявил руководителю страны: «Встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, обсуждали вопрос о повышении численности крупного рогатого скота, дойного стада. Прорабатываю сегодня предложение увеличить поголовье скота именно по молочному производству до 100 тысяч голов…»

Чуть позже Владимиру Путину даже пришлось приструнить орловского губернатора, в административном восторге обещавшего накормить Европу и всего за два года радикально поднять в области поголовье крупного рогатого скота. К этим посулам губернатора президент отнесся с явным недоверием: «За два года проблему с крупным рогатым скотом не решить, потребуется восемь-десять лет. Два-три года — это только по птицеводству можно ждать результата, даже по свинине — пять-шесть лет. Посмотрите повнимательнее, вы же только начинаете работать».

Глава государства как в воду смотрел — никакого подъема поголовья не произошло. Реальность такова: в 2014 году молочное стадо в области составляло от 40 до 46 тысяч голов, к началу 2017-го оно упало до 39,2 тысячи голов. Кроме того, в исконно аграрной Орловской области рекордно снизились объемы урожая картофеля, плодов и овощей, уменьшилось производство молока, яиц, высокими темпами сокращается поголовье скота и птицы.

А что же губернатор, обещавший накормить Европу? Он удивленно разводит руками, комментируя ситуацию таким вот образом: «Согласитесь, казус — иметь прекрасные условия для развития птицеводства и завозить куриное яйцо из других регионов». Со времени этого заявления прошло почти три года, а орловских птицефабрик и яиц как не было, так и нет.

Не пролился и давно обещанный товарищем Потомским золотой импортный инвестдождь. Мечтая о международном признании, Вадим Владимирович с самого начала стал «окучивать» представителей стран Азии, Африки, Ближнего Востока, а иногда даже Европы. Только за первый год пребывания в губернаторском кресле он, по его словам, провел более 60 международных встреч. Министр Лавров может позавидовать! Но результат уверенно стремится к нулю и даже ниже. Ни Бенин с Эфиопией, ни Куба с Индонезией, ни Турция с Катаром и Ираном, ни болгары, голландцы, поляки, ни даже братья белорусы не запустили хотя бы одного совместного с Потомским проекта — хотя бы самого завалящего. В какую логику укладываются недешевые поездки орловской делегации в Индонезию, для изучения развития туризма? Переместите Орел на берег океана, в тропики — и будет вам туризм! Но такие перемещения даже фантазерам-коммунистам не под силу. Ни один здоровый человек не сможет объяснить, какую совместную деятельность могут запустить орловчане с Бенином или Эфиопией. Где обещанные иранские инвестиции? Где голландская техника для теплиц? Где орловско-белорусские грейдеры и погрузчики?

Обещания губернатора Потомского лопаются как мыльные пузыри. Рухнула так называемая Орловская экономическая зона, нефтеперегонный завод, реконструкция аэропорта, тепличный комплекс «Юбилейное»… Все громогласные инициативы обернулись фикцией, пшиком. Не так давно «Труд» писал о том, что в 2016 году из всех инициированных соратником Геннадия Зюганова проектов реально заработал только один. А все остальные инвестиции — это плановое развитие предприятий, которые были заведены в регион задолго до него.

Но, по версии самого Потомского, капиталовложения уже льются на Орловскую область золотым дождем, и первые 25 млрд «уже в пути». А вот что происходит реально. По данным статистики, до прихода Потомского на Орловщину годовой объем привлеченных инвестиций в экономику региона составлял 13,7 млрд рублей, в 2016 году — 9,7 млрд рублей, или в 1,4 раза меньше. Напомним заявления товарища Потомского, сделанные им в порядке саморекламы четыре года назад: «Могу сказать за себя. Я в состоянии привлечь необходимое количество инвесторов, для того чтобы в том или ином регионе изменить ситуацию в лучшую сторону». Где эти импортные инвесторы? Местные журналисты уже задумываются о том, чтобы посчитать объем средств, затраченных губернатором-коммунистом на бесцельные путешествия и приемы многочисленных делегаций, которые не принесли области ни копейки прибыли. И это не просто неэффективное использование средств, это уже их разбазаривание с использованием служебного положения.

У половины орловчан денег хватает только на еду

Между тем на Орловщине повышается градус социального напряжения. На глазах ухудшается качество жизни, широким фронтом наступают безработица и бедность. Все это — прямое следствие деградации производственного сектора и нищеты регионального бюджета, дефицит которого даже после корректировки превысил 2,9 млрд рублей, а доходы составили 92,4% от уточненного годового плана. Область занимает последнее место в ЦФО по дисциплине исполнения доходных обязательств и 82-е место в РФ по уровню исполнения налоговых доходов. Если брать не «уточненный», а настоящий план, то дефицит бюджета составил 3,2%. Предельный норматив дефицита (15% от доходов) был преодолен.

Недофинансированы такие статьи, как жилищно-коммунальное хозяйство (82-е место в РФ), охрана окружающей среды (81-е место в РФ), здравоохранение, физкультура и спорт, образование, культура, социальная политика. В области падает уровень жизни населения. РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения относит Орловщину к одному из трех регионов с наиболее высоким уровнем субъективной бедности: половине (48,8%) респондентов «хватает денег только на еду или не хватает и на нее». Неужели главная цель КПРФ, которую представляет Потомский, — это доведение орловчан до состояния нищеты и отчаяния?

На днях, выступая на коллегии Генпрокуратуры, президент России по поводу задержек зарплаты отметил: «Каждый руководитель, собственник предприятия, пытающийся свалить собственные проблемы на плечи своих работников, должен понимать, что правовые последствия наступят неотвратимо». Настигнут ли «правовые последствия» руководителя региона Вадима Потомского? Ведь на очень скромную по численности населения Орловскую область приходится четверть долгов по заработной плате в ЦФО, и это самый высокий объем задолженности в округе — 67 млн рублей. Орловская область — регион с одним из самых высоких в РФ уровнем безработицы. В области 24 тысячи безработных, намечено к высвобождению еще более полутысячи. Население области ежегодно сокращается на 8 тысяч человек за счет естественной убыли и отъезда трудоспособных граждан в другие регионы.

P.S. Цифры — вещь крайне упрямая. И они могут стать причиной отставки Потомского. Если, конечно, принимать во внимание их, а не губернаторские рассказы и планов громадье, которым свойственно не сбываться.