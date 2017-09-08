В Должанском районе по горячим следам раскрыто убийство

Убийство 28-летнего парня произошло 20 декабря в селе Никольское Должанского района. Убитый был обнаружен с колото-резаной раной грудной клетки в своем доме.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 53-летний сожитель сестры потерпевшего. Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что в ночь с 19 на 20 декабря в процессе распития спиртных напитков поссорился с потерпевшим и ранил его ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы по уголовному делу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.