В Должанском районе по горячим следам раскрыто убийство

Убийство 28-летнего парня произошло 20 декабря в селе Никольское Должанского района. Убитый был обнаружен с колото-резаной раной грудной клетки в своем доме.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 53-летний сожитель сестры потерпевшего. Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что в ночь с 19 на 20 декабря в процессе распития спиртных напитков поссорился с потерпевшим и ранил его ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы по уголовному делу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

Дорогу от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе в Орле собираются закончить в мае
На Орловщине живут около 10 000 переселенцев из Украины
В Орле умер 17-летний подросток, покуривший «спайс»
Опубликовано 21 Дек 2017 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"