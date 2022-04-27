27 апреля 2022



В Должанском районе ребенка-инвалида обеспечили медизделиями и лекарством по требованию прокуратуры

Прокуратура Должанского района Орловской области провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

Установлено, что несовершеннолетний житель п. Долгое, страдающий сахарным диабетом и имеющий инвалидность, по медицинским показаниям нуждается в средствах диагностики – тест-полосках для определения уровня глюкозы в крови, иглах к инсулиновым шприцам. Также ему показано постоянное применение соответствующего лекарственного препарата.

Вопреки требованиям закона изделия медицинского назначения и лекарство в полном объеме подростку не выдавались.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском об обеспечении ребенка-инвалида необходимыми медицинскими изделиями и лекарством.

Требования прокурора удовлетворены, в настоящее время несовершеннолетний обеспечен медицинскими изделиями и лекарственным препаратом, сообщает пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 27 Апр 2022 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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