В Должанском районе ребенка-инвалида обеспечили медизделиями и лекарством по требованию прокуратуры

Прокуратура Должанского района Орловской области провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

Установлено, что несовершеннолетний житель п. Долгое, страдающий сахарным диабетом и имеющий инвалидность, по медицинским показаниям нуждается в средствах диагностики – тест-полосках для определения уровня глюкозы в крови, иглах к инсулиновым шприцам. Также ему показано постоянное применение соответствующего лекарственного препарата.

Вопреки требованиям закона изделия медицинского назначения и лекарство в полном объеме подростку не выдавались.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском об обеспечении ребенка-инвалида необходимыми медицинскими изделиями и лекарством.

Требования прокурора удовлетворены, в настоящее время несовершеннолетний обеспечен медицинскими изделиями и лекарственным препаратом, сообщает пресс-служба ведомства.